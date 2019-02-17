Фото: avito.ru

Элитную квартиру площадью 112 квадратных метров продают в спальном районе Барнаула на улице Власихинской за 7,99 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Дом расположен в абсолютно новом квартале с полностью развитой инфраструктурой (новый детский сад, школа, аптека, зоомагазин, пекарня, салоны красоты, гипермаркет "Ашан")", – подчеркивает автор объявления.

Новому владельцу остается разведенная по потолку аудиоакустика Harman Kardon, сантехника, ударопрочные двери в душе, кондиционер и водонагреватель, кухонный гарнитур с мраморной столешницей и баром.

В случае покупки квартиры со всей мебелью стоимость жилья составляет 9 миллионов рублей.