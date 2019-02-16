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18-летняя алтайская легкоатлетка выступит на чемпионате Европы

, ИА "Амител"
Полина Миллер завоевала "бронзу" на первенстве России
Полина Миллер завоевала 'бронзу' на чемпионате России по легкой атлетике / Фото: 'Алтайский спорт'

Полина Миллер завоевала "бронзу" на чемпионате России по легкой атлетике / Фото: "Алтайский спорт"

Представительница Алтайского края Полина Миллер завоевала "бронзу" на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, завершившемся в пятницу, 15 февраля, сообщает "Алтайский спорт".

18-летней легкоатлетке удалось преодолеть 200 метров за 23,95 секунды. Быстрее оказались только Вера Алымова (Санкт-Петербург/Брянская область) и Кристина Хорошева (Пензенская/Тульская область). Они пробежали дистанцию за 23,77 с. и 23,5 с., соответственно.

Последние выступления юной спортсменки впечатлили тренерский совет ВФЛА, который включил ее в список из семерых спортсменов, рекомендованных к участию в чемпионате Европы 2019 года. Об этом сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на "Парламентскую газету".

Напомним, ранее алтайская легкоатлетка заняла первое место на соревнованиях в Смоленске, где завершилось первенство России среди спортсменов до 20 лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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