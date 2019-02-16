Представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращаются к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности в условиях потепления.

В частности, особую угрозу несут свисающие с крыш домов сосульки и ледяные глыбы. Возможно обнаружение свисающих проводов, оборванных падающим с крыш снегом. Рекомендуется не приближаться к ним ближе чем на восемь метров.

Если вдруг вы слышите сверху подозрительный шум, нельзя останавливаться и разглядывать, что это там случилось. Скорее всего, это сход снега и в такой ситуации единственно верное решение – это быстро прижаться к стене ближайшего дома, оставшись под защитой козырька крыши.

Автолюбителям советуют не оставлять транспорт возле зданий, с которых свисают сосульки и снег. В случае, если все-таки падение льда повредило машину, следует вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы потом можно было подтвердить, что повреждение получено именно таким образом.

В случае наблюдения угрожающих здоровью и жизни явлений, нужно сообщать о них обслуживающим организациям и не подпускать к опасному месту прохожих, особенно детей.