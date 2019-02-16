Пожар на территории "Бийского спиртзавода" случился сегодня, 16 февраля. О ЧП стало известно из социальных сетей.

Местные жители в паблике "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте" выложили кадры, на которых запечатлели клубы густого черного дыма.

Бийчане вызвали пожарных и вскоре огонь был потушен. В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю корреспонденту amic.ru уточнили, что на территории предприятия горел мусор.

Отметим, что "Бийского спиртзавод" сейчас не функционирует. Ранее предприятие признали банкротом, а его имущество выставили на торги.