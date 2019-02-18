Акция к 23 февраля: успеваем приобрести полезный и оригинальный подарок

До 23 февраля остается не так много времени. Если ваш мужчина еще не успел поносить всех носков с предыдущих праздников, пена для бриться до сих пор никак не может закончится, то есть уникальное предложение — турник ручной работы, сделанный специально для вашего мужчины! Именно он станет замечательным подарком для мужчины любого возраста! Сейчас действует отличная акция с 1 по 28 февраля: турник, стоимостью 2500 руб , станет вашим всего за 2000 руб .

Турник станет не только оригинальным подарком, но и полезным для здоровья. Долгое сидение на офисном стуле, продолжительная стоячая работа или даже простой отдых лежа на кровати — всё это влияет на наш позвоночник, всячески нагружая его и создавая компрессию (сжатие) межпозвоночных дисков. Помочь спине своего мужчины избежать, предотвратить, а также избавиться от многих неприятностей можно с помощью турника. Этот подарок станет полезным для всей семьи. Турник выразит не только оригинальный подход к выбору подарка, но и вашу заботу. Цвет турника будет изготовлен индивидуально по вашему желанию.

Преимущества тренажера 3 в 1 "Турник+Брусья+Пресс" :

Комбинированный тренажер, предназначенный для подтягиваний узким параллельным, нормальным и широким хватом, а также для отжиманий на брусьях и выполнения упражнений на пресс;

положение из турника в брусья меняется за 5 секунд простым переворотом тренажера;

компактность настенного комплекса позволяет разместить его дома или в залах с ограниченной площадью;

тренажер эффективен для упражнений на развитие грудной клетки, рук, спины, лопаток, живота;

выдерживает нагрузку до 250 кг, что позволяет использовать тренажер как новичкам, так и опытным спортсменам с применением утяжелений

Габариты:

длина перекладины 100 см

вынос турника от стены 55 см

вынос брусьев от стены 80 см

расстояние между брусьями 60 см

Комплектация тренажера "Турник + брусья + пресс 3в1":

4 кронштейна

8 анкеров для крепления к стене

2 мягких подлокотника

6 неопреновых ручек

1 мягкая подушка под спину

6 круглых заглушек

2 квадратные заглушки

Гарантия: 1 год

Возможна доставка в любой город России и по всему миру. Возможен монтаж.

Турник 3 в 1

Производство: г. Барнаул.

Заказать

Тел.: 8-929-397-75-69