Акция к 23 февраля: успеваем приобрести полезный и оригинальный подарок

До 23 февраля остается не так много времени. Если ваш мужчина еще не успел поносить всех носков с предыдущих праздников, пена для бриться до сих пор никак не может закончится, то есть уникальное предложение — турник ручной работы, сделанный специально для вашего мужчины! Именно он станет замечательным подарком для мужчины любого возраста! Сейчас действует отличная акция с 1 по 28 февраля: турник, стоимостью
2500 руб, станет вашим всего за 2000 руб.
Турник станет не только оригинальным подарком, но и полезным для здоровья. Долгое сидение на офисном стуле, продолжительная стоячая работа или даже простой отдых лежа на кровати — всё это влияет на наш позвоночник, всячески нагружая его и создавая компрессию (сжатие) межпозвоночных дисков. Помочь спине своего мужчины избежать, предотвратить, а также избавиться от многих неприятностей можно с помощью турника. Этот подарок станет полезным для всей семьи. Турник выразит не только оригинальный подход к выбору подарка, но и вашу заботу. Цвет турника будет изготовлен индивидуально по вашему желанию.
Преимущества тренажера 3 в 1 "Турник+Брусья+Пресс" :
- Комбинированный тренажер, предназначенный для подтягиваний узким параллельным, нормальным и широким хватом, а также для отжиманий на брусьях и выполнения упражнений на пресс;
- положение из турника в брусья меняется за 5 секунд простым переворотом тренажера;
- компактность настенного комплекса позволяет разместить его дома или в залах с ограниченной площадью;
- тренажер эффективен для упражнений на развитие грудной клетки, рук, спины, лопаток, живота;
- выдерживает нагрузку до 250 кг, что позволяет использовать тренажер как новичкам, так и опытным спортсменам с применением утяжелений
Габариты:
- длина перекладины 100 см
- вынос турника от стены 55 см
- вынос брусьев от стены 80 см
- расстояние между брусьями 60 см
Комплектация тренажера "Турник + брусья + пресс 3в1":
- 4 кронштейна
- 8 анкеров для крепления к стене
- 2 мягких подлокотника
- 6 неопреновых ручек
- 1 мягкая подушка под спину
- 6 круглых заглушек
- 2 квадратные заглушки
Гарантия: 1 год
Возможна доставка в любой город России и по всему миру. Возможен монтаж.
Турник 3 в 1
Производство: г. Барнаул.
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Тел.: 8-929-397-75-69
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