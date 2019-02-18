До 23 февраля остается не так много времени. Если ваш мужчина еще не успел сносить все носки с предыдущих праздников, пена для бриться до сих пор никак не может закончиться, то есть уникальное предложение – турник ручной работы, сделанный специально для вашего мужчины! Именно он станет замечательным подарком для мужчины любого возраста! Сейчас действует отличная акция с 1 по 28 февраля: турник стоимостью 2500 руб . станет вашим всего за 2000 руб .

Турник станет не только оригинальным подарком, но и полезным для здоровья. Долгое сидение на офисном стуле, продолжительная стоячая работа или даже простой отдых лежа на кровати – все это влияет на наш позвоночник, всячески нагружая его и создавая компрессию (сжатие) межпозвоночных дисков. Помочь своему мужчине избежать, предотвратить, а также избавиться от многих неприятностей со спиной можно с помощью турника. Этот подарок станет полезным для всей семьи. Турник выразит не только оригинальный подход к выбору подарка, но и вашу заботу. Цвет турника можно выбрать индивидуально по вашему желанию.

Преимущества тренажера 3 в 1 "Турник + Брусья + Пресс":

Комбинированный тренажер, предназначенный для подтягиваний узким параллельным, нормальным и широким хватом, а также для отжимания на брусьях и выполнения упражнений на пресс;

положение из турника в брусья меняется за 5 секунд простым переворотом тренажера;

компактность настенного комплекса позволяет разместить его дома или в залах с ограниченной площадью;

тренажер эффективен для упражнений на развитие грудной клетки, рук, спины, лопаток, живота;

выдерживает нагрузку до 250 кг, что позволяет использовать тренажер как новичкам, так и опытным спортсменам с применением утяжелений.

Габариты:

длина перекладины 100 см;

вынос турника от стены 55 см;

вынос брусьев от стены 80 см;

расстояние между брусьями 60 см.

Комплектация тренажера "Турник + брусья + пресс" 3 в 1:

4 кронштейна;

8 анкеров для крепления к стене;

2 мягких подлокотника;

6 неопреновых ручек;

1 мягкая подушка под спину;

6 круглых заглушек;

2 квадратные заглушки.

Гарантия: 1 год

Возможна доставка в любой город России и по всему миру. Возможен монтаж.

Турник 3 в 1

Производство: г. Барнаул.

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Тел.: 8-929-397-75-69