До 23 февраля остается не так много времени. Если ваш мужчина еще не успел сносить все носки с предыдущих праздников, пена для бриться до сих пор никак не может закончиться, то есть уникальное предложение – турник ручной работы, сделанный специально для вашего мужчины! Именно он станет замечательным подарком для мужчины любого возраста! Сейчас действует отличная акция с 1 по 28 февраля: турник стоимостью
2500 руб. станет вашим всего за 2000 руб.
Турник станет не только оригинальным подарком, но и полезным для здоровья. Долгое сидение на офисном стуле, продолжительная стоячая работа или даже простой отдых лежа на кровати – все это влияет на наш позвоночник, всячески нагружая его и создавая компрессию (сжатие) межпозвоночных дисков. Помочь своему мужчине избежать, предотвратить, а также избавиться от многих неприятностей со спиной можно с помощью турника. Этот подарок станет полезным для всей семьи. Турник выразит не только оригинальный подход к выбору подарка, но и вашу заботу. Цвет турника можно выбрать индивидуально по вашему желанию.
Преимущества тренажера 3 в 1 "Турник + Брусья + Пресс":
- Комбинированный тренажер, предназначенный для подтягиваний узким параллельным, нормальным и широким хватом, а также для отжимания на брусьях и выполнения упражнений на пресс;
- положение из турника в брусья меняется за 5 секунд простым переворотом тренажера;
- компактность настенного комплекса позволяет разместить его дома или в залах с ограниченной площадью;
- тренажер эффективен для упражнений на развитие грудной клетки, рук, спины, лопаток, живота;
- выдерживает нагрузку до 250 кг, что позволяет использовать тренажер как новичкам, так и опытным спортсменам с применением утяжелений.
Габариты:
- длина перекладины 100 см;
- вынос турника от стены 55 см;
- вынос брусьев от стены 80 см;
- расстояние между брусьями 60 см.
Комплектация тренажера "Турник + брусья + пресс" 3 в 1:
- 4 кронштейна;
- 8 анкеров для крепления к стене;
- 2 мягких подлокотника;
- 6 неопреновых ручек;
- 1 мягкая подушка под спину;
- 6 круглых заглушек;
- 2 квадратные заглушки.
Гарантия: 1 год
Возможна доставка в любой город России и по всему миру. Возможен монтаж.
Турник 3 в 1
Производство: г. Барнаул.
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Тел.: 8-929-397-75-69
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