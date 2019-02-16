Молодая пара ночью 16 февраля в шутку приковала друг друга наручниками к перилам лестницы в подъезде многоэтажного дома, сообщает ndn.info.

Вскоре выяснилось, что самостоятельно освободиться у них не получается. Промучившись в безуспешных попытках снять оковы, влюбленные все-таки обратились в экстренную службу.

Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 4:53 утра. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента освободили "добровольных узников". Ими оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка.