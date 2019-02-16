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Новосибирская пара приковалась к перилам наручниками и не смогла их снять

, ИА "Амител"
Влюбленным пришлось обращаться за помощью к спасателям
Молодая пара ночью 16 февраля в шутку приковала друг друга наручниками к перилам лестницы в подъезде / Фото: pixabay.com

Молодая пара ночью 16 февраля в шутку приковала друг друга наручниками к перилам лестницы в подъезде / Фото: pixabay.com

Молодая пара ночью 16 февраля в шутку приковала друг друга наручниками к перилам лестницы в подъезде многоэтажного дома, сообщает ndn.info.

Вскоре выяснилось, что самостоятельно освободиться у них не получается. Промучившись в безуспешных попытках снять оковы, влюбленные все-таки обратились в экстренную службу.

Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 4:53 утра. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента освободили "добровольных узников". Ими оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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