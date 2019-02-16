Обыкновенная драка в день Святого Валентина едва не закончилась фатально для жителя Новосибирска, сообщает региональное управление МВД России.

По предварительной версии правоохранителей, 32-летний мужчина вступил в конфликт с другим горожанином, который перерос в обмен ударами.

В этот момент сзади к потерпевшему подкрался знакомый "спарринг-партнера" и ударил сибиряка ножом в спину восемь раз.

Благодаря своевременной госпитализации и грамотным действиям медиков его жизнь удалось спасти.

Вскоре по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Льниха Тогучинского района.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Селянину грозит до 10 лет лишения свободы.