Кандидат в президенты и депутат Верховной Рады Сергей Тарута предложил европейским политикам покупать газ не у "потенциального противника" (России), а у союзника, то есть Украины. Об этом политик написал на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением, — заявил Тарута. — Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке".

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ФАН резонансное заявление. По его словам, даже при огромных финансовых вложениях пик возможностей Украины – это удержание текущих объемов добычи голубого топлива.

"Это уже фантастика, — констатировал Юшков. — РФ поставляет 200 миллиардов кубов в Европу, а Украина даже себя обеспечить-то не может".