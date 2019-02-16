Минобрнауки Алтайского края намерено взыскать с 15 млн рублей с частного детского сада "Хэппи Бэби", в котором выявили издевательства над детьми, сообщают "Наши Новости".

Правда, как пояснили в ведомстве, иск подан не за жестокое обращение с воспитанниками, а за несоблюдение условий получения субсидии.

Менее трех лет назад детсаду выделили указанную сумму, вот только свою часть договора представители дошкольного учреждения не выполнили.

"В связи с тем, что прекратилось действие лицензии на образовательную деятельность, а по условиям договора это обязательно, второе обязательное условие, чтобы вновь созданное учреждение работало не менее 3х лет, это условие тоже нарушено ", — пояснила заместитель министра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

Напомним, ранее следователи установили, что сотрудники детсада систематически наносили побои воспитанникам учреждения и совершали в отношении них "иные насильственные действия". Кроме того, в "воспитательных целях" маленьких детей по одному закрывали в темном помещении.

Следствие доказало, что эти действия воспитателей были достоверно известны заведующей, однако никаких мер по устранению нарушений она не предпринимала. В результате противоправных действий сотрудников детского сада пострадали 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.