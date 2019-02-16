Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2019" пройдет в Барнауле 17 февраля на базе "Стройгаза" (улица Широкая просека, 15). Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Спортивное мероприятие должно было состояться в прошлый уик-энд, но его перенесли из-за морозов. Ожидается, что оно соберет свыше тысячи лыжников.

Участником может быть человек любого возраста. Желающим выдадут стартовый номер и лыжную шапочку с символикой гонки.

Мужчины и женщины пробегут дистанцию в пять километров, юноши и девушки преодолеют три километра, дети — два километра.

Регистрация участников начнется с 9:00 и продлится до 11:00. Церемония открытия состоится в 11:45. На 12:00 намечен старт гонки.