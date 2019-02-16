Серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек, случилось сегодня, 16 февраля, в Бийске, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Около 12:20 на перекрестке улиц Андреевской и переулка Центральный столкнулись два "Ниссана": "Цефиро" и "Теана".

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 55-летний водитель "Цефиро" не уступил дорогу пользующемуся преимуществом транспорту.

В результате пострадали оба водителя, а также три пассажира предполагаемого виновника ДТП. 31-летней женщине и годовалому ребенку, как и автолюбителям, оказана помощь на месте происшествия.

Более тяжелые травмы получила трехлетняя девочка. Ее госпитализировали в городскую больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.