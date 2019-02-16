В социальной сети "ВКонтакте" участники паблика "Инцидент Барнаул" рассказали об убийстве.

По информации сообщества, преступление случилось сегодня, 16 февраля, около 17:00 в квартире дома №107 по улице Малахова.

Уточняется, что молодой человек убил женщину и скрылся. Со слов барнаульцев следует, что вскоре подозреваемого задержали. По предварительным данным, ему 28 лет.

Отметим, что официального подтверждения информации от правоохранительных органов еще не поступало.