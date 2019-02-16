Госдума РФ всерьез рассматривает инициативу запретить покупать автомобили россиянам, у которых нет хотя бы арендованных гаражей или парковочных мест, сообщает "URA.RU".

Таким образом парламентарии рассчитывают решить проблему забитых машинами дворов и парковки на детских площадках, клумбах и газонах.

При этом источник утверждает, что запрос на решение этой проблемы существует не только в Москве, но и в провинциальных городах.

По его словам, местные депутаты получают "пачку запросов" соответствующего содержания от населения.

И порой конфликты между пешеходами и автомобилистами перерастают в настоящие "войны", доходящие до рукоприкладства и порчи имущества.

Правда, существует и обратная сторона медали: чтобы обязать всех водителей приобрести гаражи, нужно как минимум соответствующее их количество.

"Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок, — акцентировал внимание на проблеме член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. — Но главный вопрос упирается в свободную землю — удастся ли ее найти?".