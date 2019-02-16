Госдума РФ всерьез рассматривает инициативу запретить покупать автомобили россиянам, у которых нет хотя бы арендованных гаражей или парковочных мест, сообщает "URA.RU".
Таким образом парламентарии рассчитывают решить проблему забитых машинами дворов и парковки на детских площадках, клумбах и газонах.
При этом источник утверждает, что запрос на решение этой проблемы существует не только в Москве, но и в провинциальных городах.
По его словам, местные депутаты получают "пачку запросов" соответствующего содержания от населения.
И порой конфликты между пешеходами и автомобилистами перерастают в настоящие "войны", доходящие до рукоприкладства и порчи имущества.
Правда, существует и обратная сторона медали: чтобы обязать всех водителей приобрести гаражи, нужно как минимум соответствующее их количество.
"Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок, – акцентировал внимание на проблеме член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. – Но главный вопрос упирается в свободную землю. Удастся ли ее найти?".
Комментарии
Это хорошая идея, избавьте нас от продавалок, которые занимают все парковку своим гнильем. С приходом авито весь базар бу Авто переместился во дворы.
Все правильно. И у кого нет денег на бензин, на запчасти и т.д т.п.
В моем городе дома строить негде (так уж сложилось исторически-географически - горная местность), а они про гаражи... один гараж будет стоить пару лямов, не меньше.
Они там с дуба рухнули штоль?
ГОС -ДУРА. БОЛЬШЕ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО.
Правильное решение, по закону во дворах консервные банки стоять не должны, ими забиты все тротуары, детям негде ходить, все идут по дороге, где несутся гонщики!
Ура! Осталось только это решить, и наступит светлое будущее! Это мы этих долбоюношей выбрали! Да здравствует единая Россия!
башковитые однако
Увы, дело не в гаражах,это отмазка, а чтобы машины ставили а комплексных,больших, многоэтажных парковках, чтобы с людей снимали деньги за машино место. И всё!!! Пролобировали .
Можете хоронить автопромышленность
У таких депутатов надо отозвать мандат. Совсем уже с катушек съехали!