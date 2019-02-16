В пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО во время занятий обрушились перекрытия с пятого по второй этаж, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Находящихся в здании людей срочно эвакуировали. В общей сложности из опасной зоны вывели 60 человек.

Судьба еще 20 людей пока неизвестна. По неподтвержденным сведениям РЕН ТВ, группа студентов не оказалась под завалами, но выход из занимаемого ими помещения был заблокирован руинами.

Площадь обрушения оценивается в 150 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 50 человек и около 15 единиц техники.

Спасатели не исключают, что причиной ЧП могли стать нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.