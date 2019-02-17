Россия может начать добычу полезных ископаемых на Луне

Российский многоразовый транспортный корабль, модули лунной базы, а также тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых в 2031-2035 годах могут быть доставлены на поверхность естественного спутника Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Эту задачу должны решить четыре автоматических космических аппарата. С предложением о запуске серии аппаратов к Роскосмосу и РАН обратилось НПО имени Лавочкина, сообщил источник.

По его словам, посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. "Луна-31" привезет тяжелый луноход массой до пяти тонн с необходимым оборудованием для разработки лунных ресурсов. "Луна-32" – тяжелые модули массой до шести тонн для строительства лунного полигона, а запуск "Луны-33" обеспечит связь и навигацию проекта.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял ранее о планах отправить в 2021 году к земному спутнику посадочную станцию "Луна-25" для поисков водяного льда на южном полюсе и тестирования технологии мягкой посадки. Эта миссия станет для отечественной космонавтики первой за 40 лет с момента запуска последней советской станции "Луна-24" в 1976 году.

В 2023 году на спутник планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26", который должен заняться дистанционным изучением поверхности и решать картографические задачи. В 2024 году за ним должна последовать посадочная станция "Луна-27". Она отберет и изучит пробы грунта на южном полюсе. На Землю их должна вернуть следующая станция – "Луна-28" три года спустя, а 2028 году "Луна-29" доставит с нашей планеты луноход.