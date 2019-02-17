Госдума опровергла законопроект о запрете покупки машины без гаража

В Госдуме опровергли сообщения о том, что депутаты начали обсуждать новый закон, по которому будет запрещено приобретать автомобили тем гражданам, у кого нет гаража или парковочного места, пишет "Российская газета".

Источник газеты сослался на информацию, предоставленную Комитетом Госдумы по транспорту и строительству: подобный законопроект не поступал и к его обсуждению никто не приступал.

При этом отмечается, что подобные инициативы действительно предлагались в частном порядке: от граждан и региональных властей, но к разработке документа никогда не приступали.

По словам руководителя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, владеющим необходимыми средствами россиянину никто не может запретить приобрести транспортное средство.

"В Госдуме это не обсуждается. У сумасшедших, может быть, обсуждается, но в Думе сумасшедших нет", – заявил депутат.

Его слова подтвердил и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.