Порошенко высмеяли за кражу предвыборных лозунгов Путина

Пользователи соцсетей высмеяли предвыборную кампанию президента Украины Петра Порошенко, который использует лозунги своего политического соперника Владимира Путина, сообщает телеканал "360".
К примеру, билборд с призывом голосовать на выборах за Порошенко. "Кандидатов много – президент один!" – написано на плакате. Некоторые заметили, что лозунг украинского президента идентичен слогану предвыборной кампании Путина в 2012 году.
предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay— IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.
В соцсетях посмеялись, что предвыборному штабу Порошенко не хватило фантазии для самостоятельной разработки кампании: "Неповторимый оригинал и жалкая пародия", "Уже поняли, что Путин – кумир для Порошенко".
Однако это не единственный "украденный" билборд, заметили в соцсетях. Также скопирован лозунг: "Реальные дела, а не пустые обещания!". "Хоть перевести додумались", – отметил пользователь Сети.
Порошенко та "Солідарність" позичили слоган в "Єдиної Росі". pic.twitter.com/5mGRSIBCZN— Під Куполом Верховної Ради (@PidkupolomVR) 7 февраля 2019 г.
Также вспомнили и другие попытки Порошенко подражать Путину. Во время открытия спортивного комплекса в Харьковской области он рассказал о своих занятиях по самбо и звании кандидата в мастера спорта (КМС) по дзюдо.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
Комментарии
Политтехнологи наверно те же. Не стали мудрить. Денег все равно в подлежной мало.
Лозунги так и остаются лозунгами.Ими пользуются с тем же смыслом и в последующих компаниях.
В соцсетях посмеялись, что предвыборному штабу Порошенко не хватило фантазии для самостоятельной разработки кампании: "Неповторимый оригинал и жалкая пародия", "Уже поняли, что Путин – кумир для Порошенко".
Смысл изобретать колесо!? Он видит, что вова делает с электоратом и повторяет это. Обычный последователь\имитатор. Ничего тут сверхъестественного нет.