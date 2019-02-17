Порошенко высмеяли за кражу предвыборных лозунгов Путина

Пользователи соцсетей высмеяли предвыборную кампанию президента Украины Петра Порошенко, который использует лозунги своего политического соперника Владимира Путина, сообщает телеканал "360".

К примеру, билборд с призывом голосовать на выборах за Порошенко. "Кандидатов много – президент один!" – написано на плакате. Некоторые заметили, что лозунг украинского президента идентичен слогану предвыборной кампании Путина в 2012 году.

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.

В соцсетях посмеялись, что предвыборному штабу Порошенко не хватило фантазии для самостоятельной разработки кампании: "Неповторимый оригинал и жалкая пародия", "Уже поняли, что Путин – кумир для Порошенко".

Однако это не единственный "украденный" билборд, заметили в соцсетях. Также скопирован лозунг: "Реальные дела, а не пустые обещания!". "Хоть перевести додумались", – отметил пользователь Сети.

Порошенко та "Солідарність" позичили слоган в "Єдиної Росі". pic.twitter.com/5mGRSIBCZN — Під Куполом Верховної Ради (@PidkupolomVR) 7 февраля 2019 г.

Также вспомнили и другие попытки Порошенко подражать Путину. Во время открытия спортивного комплекса в Харьковской области он рассказал о своих занятиях по самбо и звании кандидата в мастера спорта (КМС) по дзюдо.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.