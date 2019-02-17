Украинский министр захотел наблюдать за Крымским мостом из-под воды

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного присутствия в Керченском проливе украинской наблюдательной миссии, сообщил "Интерфакс".

"Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать эту миссию постоянной, чтобы наблюдать и из космоса, и из воды, для того чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет. Нам нужно получить постоянную миссию. Россия от нее отказывается", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что уже обсуждал целесообразность такой миссии с Францией и Германией.

Министр потребовал отправить к российским берегам, под воду и в космос украинских наблюдателей, одновременно заявив о недопустимости прибытия наблюдателей из России на выборы украинского президента.

Ранее Климкин заявил, что у наблюдателей с Марса больше шансов попасть на грядущие в конце марта выборы, чем у представителей из России.