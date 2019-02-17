Жителя Барнаула задержали за кражу двух флаконов духов

Сотрудники полиции Барнаула задержали подозреваемого в краже дорогих духов, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов парфюмерии и косметики. Со слов заявительницы стало известно, что в помещении магазина, расположенного на проспекте Строителей, неизвестный тайно похитил два флакона духов стоимостью около 7000 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1985 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.