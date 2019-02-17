Жителя Барнаула задержали за кражу двух флаконов духов

Сотрудники полиции Барнаула задержали подозреваемого в краже дорогих духов, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов парфюмерии и косметики. Со слов заявительницы стало известно, что в помещении магазина, расположенного на проспекте Строителей, неизвестный тайно похитил два флакона духов стоимостью около 7000 рублей.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1985 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Как посмел? Пожизненное. Преступление века раскрыто!! Амик! Самим то не стремно всякую шнягу выкладывать?