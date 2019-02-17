В Барнауле в субботу днем, 16 февраля, произошло ДТП в районе пересечения улиц Юрина и Малахова с участием легкового автомобиля и трамвая, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из участников сообщества.
Комментарии
упс и трамваеводитель виновен в дтп
водятель на легковушке охреневший
А будет виноват трамвайщик
водятель на легковушке охреневший
канеш - ведь в трамвае пешеходы были, а их на до пропускать, да болезный?
Тромбвайщег впух.
Вам всем нужно выдохнуть!! Виноват водятел траНвая, который залетал на кольцо. Да и пилот паркетника тоже хорош.
Заповедь № .. "Пропускай траНваи выезжающие с кольца и никто не приедет тебе "поперёк тулупа"
17.02.2019 10:40
месный
вам бы правила подучить и валерьянки попить.