В Барнауле в субботу днем, 16 февраля, произошло ДТП в районе пересечения улиц Юрина и Малахова с участием легкового автомобиля и трамвая, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из участников сообщества.