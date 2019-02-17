Уроженец Барнаула успешно прошел кастинг второго сезона шоу "Песни"

На телеканале ТНТ прошел премьерный выпуск второго сезона шоу "Песни", одним из участников которого стал 46-летний уроженец Барнаула Вадим Капустин. Посмотреть выступление музыканта можно с 19-й минуты.

Певец исполнил песню на английском языке собственного сочинения. Композиция понравилась членам жюри Тимати и Басте, которые пропустили артиста в следующий этап.

Вадим — опытный исполнитель, он 12 лет был лидером известной группы Triangle Sun. Родился Капустин в Барнауле, но для успешной карьеры перебрался в Москву.