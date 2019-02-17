Алтайские полицейские через 2,5 года нашли похитителя 5000 рублей

В Алтайском крае сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную летом 2016 года, сообщается на сайте регионального МВД.

По предварительным данным, в июне 2016 года в селе Новотроицк Тальменского района местный житель 1967 года рождения в дневное время, когда хозяев не было дома, оторвал одну из досок веранды, проник в жилище и похитил из него 5000 рублей.

Хозяин дома в полицию не обращался. О совершении преступления накануне стало известно сотрудникам уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Подозреваемый свою вину отрицать не стал и признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.