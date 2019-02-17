Мать Децла рассказала о причине остановки его сердца

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Ирина Толмацкая в интервью Первому каналу назвала сильную усталость причиной остановки сердца сына.

Мать артиста пояснила, что в последнее Кирилл много работал, а за шесть месяцев успел написать материал сразу к двум пластинкам: "Причина смерти – перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога".

Она подчеркнула, что ее сын не мог скончаться вследствие приема запрещенных веществ или воздействия алкоголя. Данные судмедэкспертизы показывают, что ничего из этого не было обнаружено в крови.

Рэпер, получивший славу в конце 90-х и начале двухтысячных, скончался в ночь на 3 февраля в ижевском кафе Posh. За полчаса до своей смерти он выступал на частной вечеринке, после чего прошел в гримерку, где ему стало плохо. Причиной смерти Толмацкого стала остановка сердца. Кириллу было 35 лет.