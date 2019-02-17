Мать Децла рассказала о причине остановки его сердца

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Ирина Толмацкая в интервью Первому каналу назвала сильную усталость причиной остановки сердца сына.
Мать артиста пояснила, что в последнее Кирилл много работал, а за шесть месяцев успел написать материал сразу к двум пластинкам: "Причина смерти – перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога".
Она подчеркнула, что ее сын не мог скончаться вследствие приема запрещенных веществ или воздействия алкоголя. Данные судмедэкспертизы показывают, что ничего из этого не было обнаружено в крови.
Рэпер, получивший славу в конце 90-х и начале двухтысячных, скончался в ночь на 3 февраля в ижевском кафе Posh. За полчаса до своей смерти он выступал на частной вечеринке, после чего прошел в гримерку, где ему стало плохо. Причиной смерти Толмацкого стала остановка сердца. Кириллу было 35 лет.
Комментарии
Жаль, такой молодой... Мужчины совсем не следят за своим здоровьем, ни ЭКГ не заставишь сделать, ни на медосмотр пойти. На работе молодой мужчина умер, тоже на здоровье не жаловался, спортом занимался, бегал. Утром встал на работу и умер. Какой-то сосуд в голове лопнул.