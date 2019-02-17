Forbes назвал лимоны продуктом для богатых россиян

Журналистка американского Forbes Лиззи Сакс назвала лимоны продуктом для богатых россиян, сообщает URA.RU.

В статье "Хочешь найти богатого человека в России – ищи лимоны" Сакс заявляет, что для россиян лимон является предметом роскоши.

"Богатые россияне действительно любят включать лимоны в свой образ жизни. Таким образом они сообщают людям, что у них есть средства", – пишет Сакс в статье со ссылкой на наблюдения исполнительного директора компании по продаже цитрусовых из Калифорнии Limoneira Гарольда Эдвардса.

Бизнесмен пытался понять, почему в России чаще, чем в других странах покупают лимоны, несмотря на их высокую цену. Оказалось, что дороговизна продукта и есть причина его потребления.

Эдвардс сделал вывод, что особый статус лимоны приобрели из-за неподходящих для их выращивания климатических условий.