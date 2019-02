Россиянин Виталий Минаков в рамках шоу Bellator 216 впервые проиграл в смешанных единоборствах и не смог стать претендентом на чемпионский пояс в тяжелом весе. Француз Чейк Конго одержал победу единогласным решением судей.

