Россиянин Виталий Минаков в рамках шоу Bellator 216 впервые проиграл в смешанных единоборствах и не смог стать претендентом на чемпионский пояс в тяжелом весе. Француз Чейк Конго одержал победу единогласным решением судей.

Конго выиграл 30-й раз в карьере при 10 поражениях и двух ничьих. Победная серия 43-летнего француза в Bellator теперь составляет восемь боев. Ему придется провести следующий поединок с действующим чемпионом американцем Райаном Бейдером.

34-летний Минаков остался с 21 победой в ММА. Россиянин уже владел чемпионским поясом Bellator с 2013 по 2014 год, а бой с Конго стал для него первым по новому контракту с промоушеном, согласно которому он должен провести еще пять поединков под эгидой организации.