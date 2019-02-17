Переломом руки закончилась поездка в автобусе для 13-летней школьницы из Казани, которую толкнула пожилая пассажирка так, что той зажало в двери автобуса руку, пишет "Вечерняя Казань".

После уроков девочка дождалась на остановке "Завод ЖБИ" 89-й автобус. В это время транспорт, как правило, переполнен. Школьнице пришлось стать почти у самой двери. Да и ехать было всего пару остановок.

"Какая-то бабушка подошла к выходу, обратилась к дочке по-татарски, она поняла, что бабушка выходит и просит подвинуться. Дочка подвинулась, чтобы ее пропустить, но бабушке показалось, что этого мало, и она резко отпихнула ее в сторону. В этот момент дверь в автобусе стала открываться и рука дочери, которой она держалась за поручень, оказалась зажата между дверью и поручнем и сломалась", — рассказала мама школьницы.

Девочка стала кричать, что у нее сломана рука, на что кондуктор-мужчина ей, по словам матери пострадавшей, ответил: "Нечего было там стоять". Бабушка при этом не торопясь вышла из автобуса, а другие пассажиры никак не отреагировали на крики ребенка.

Школьница вышла на остановке "Аделя Кутуя" и обратилась за помощью в ближайшую аптеку. Ее сотрудники оказали первую помощь, позвонили в "скорую" и родителям девочки.

Врачи отвезли девочку в травматологию ДРКБ, где ей диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста. Впереди у девочки несколько недель реабилитации.