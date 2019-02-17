Переломом руки закончилась поездка в автобусе для 13-летней школьницы из Казани, которую толкнула пожилая пассажирка так, что той зажало в двери автобуса руку, пишет "Вечерняя Казань".
После уроков девочка дождалась на остановке "Завод ЖБИ" 89-й автобус. В это время транспорт, как правило, переполнен. Школьнице пришлось стать почти у самой двери. Да и ехать было всего пару остановок.
"Какая-то бабушка подошла к выходу, обратилась к дочке по-татарски, она поняла, что бабушка выходит и просит подвинуться. Дочка подвинулась, чтобы ее пропустить, но бабушке показалось, что этого мало, и она резко отпихнула ее в сторону. В этот момент дверь в автобусе стала открываться и рука дочери, которой она держалась за поручень, оказалась зажата между дверью и поручнем и сломалась", — рассказала мама школьницы.
Девочка стала кричать, что у нее сломана рука, на что кондуктор-мужчина ей, по словам матери пострадавшей, ответил: "Нечего было там стоять". Бабушка при этом не торопясь вышла из автобуса, а другие пассажиры никак не отреагировали на крики ребенка.
Школьница вышла на остановке "Аделя Кутуя" и обратилась за помощью в ближайшую аптеку. Ее сотрудники оказали первую помощь, позвонили в "скорую" и родителям девочки.
Врачи отвезли девочку в травматологию ДРКБ, где ей диагностировали перелом лучевой кости со смещением в зоне роста. Впереди у девочки несколько недель реабилитации.
Комментарии
Вот из-за таких боевых и хамоватых бабулек и подняли пенсионный возраст. Да и в общественных местах нужно говорить на русском языке, ни кто не обязан говорить и понимать язык малых народов.
Вот так учишь ребенка правилам культурного поведения, воспитываешь и ... он встречается с быдлом в реальных условиях.
Вообще бабкам запретить вход в общественный транспорт. Пусть пешком ходят. Они реально обнаглевшие
бабку лишить пенсии и на лесоповал
Мне самой 70 лет,но стараюсь модно одеваться,выхожу только накрашенная (привычка с молодости),поэтому как-то старушкой не называют,но ... что хочу сказать : почему-то люди моего поколения и старше обнаглели до такой степени,что считают возможным нахамить продавцам,которые не имеют право им ответить грубо, считают ,что все им должны по жизни почему-то,что все их должны уважать,холить и лелеять... А за что ? Чтобы уважали,нужно самим уважать других,чтобы любили,нужно самим быть добрее. Иногда так и хочется " врезать" вот такой бабушке,как в автобусе,но воспитание не позволяет, а жаль...
бабулички...просьба во время пик сидите дома..у вас времени полный вагон, можно же днем спокойно в пустых автобусах ездить...что мешает?
Тупорылые зазнавшиеся бабки всегда думают,что им все должны.
Некоторые - исключение.
Ладно бабка неадекватная была, но все остальные, кондуктор?!!!!!!! Как такое возможно??? Ребенку плохо, больно( да пусть даже и взрослому) и никто!!!, никто не отреагировал!!! Это нормально??? Это люди??? Потеряли все человеческое! А домой приходят все такие благовоспитанные, приличные и правильные! Звери!!!
Сломать её саму будет знать, а то модным стало я старше значит круче.
Это все татарва. Больше нечего сказать