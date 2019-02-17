В Алтайском крае сотрудники полиции изъяли более 500 граммов марихуаны, хранящихся в гараже у жителя села, сообщает региональный МВД.

В ходе поведения оперативных мероприятий сотрудники полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили в гараже жителя села Ермачиха 1982 года рождения два полиэтиленовых пакета, наполненных веществом растительного происхождения.

Находившееся в пакетах вещество было изъято и направлено на исследование, которое установило, что это марихуана массой 518 граммов.

Владелец гаража пояснил правоохранителям, что дикорастущую коноплю он собрал осенью прошлого года для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина к уголовной ответственности не привлекался.