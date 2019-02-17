В Алтайском крае сотрудники полиции изъяли более 500 граммов марихуаны, хранящихся в гараже у жителя села, сообщает региональный МВД.
В ходе поведения оперативных мероприятий сотрудники полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили в гараже жителя села Ермачиха 1982 года рождения два полиэтиленовых пакета, наполненных веществом растительного происхождения.
Находившееся в пакетах вещество было изъято и направлено на исследование, которое установило, что это марихуана массой 518 граммов.
Владелец гаража пояснил правоохранителям, что дикорастущую коноплю он собрал осенью прошлого года для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Комментарии
Что за власть? Ни жить не дают,ни повеселиться?
в канапле чё у нас растёт нет ТГК, какая нафиг эта марихуана то
а в соседней новости рецидивисту за ограбление старушки и за то что порезал барменшу дали всего три года.
вы издеваетесь?
Я вообще считаю, что для личного употребления пусть хоть весь гараж мешками заставит. Это его жизнь, пусть травит себя как хочет. Особенно, если учесть, что тот же алкоголь и сигареты ему никто не мешает употреблять с утра до вечера хоть до посинения. Набухаются, а потом ходят головы рубят да шеи перерезают. А тут видите ли угрозу в кульке травы нашли, от которой как от веника удовольствия... преступление против общества. Вот если он продает эту траву, пусть даже фиговую, тогда да, согласен... ему следует впаять лет 10. А если себе надергал... уже достали эти вонючие законы. В конце-то концов и мухоморами можно уделаться и можжевельником, но за это не сажают ведь.
Точно!