Фото: avito.ru

Элитную трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 8,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на восьмом этаже кирпичной высотки. "Квартира выполнена в едином светлом стиле, по специальному дизайнерскому проекту. Шикарная благоустроенная кухня-гостиная, уютная спальня, а также пустая комната, которую можно использовать так, как вам хочется. В квартире присутствует два санузла, вместительная гардеробная комната", – отмечает автор объявления.

Оборудован теплый пол, в зале – панорамные окна и камин. Открывается красивый вид на лес.

Во дворе есть теплый паркинг, территория дома находится под постоянным видеонаблюдением.