Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется в непростых погодных условий – в регионе прогнозируют сильный ветер, снег и плюсовые температуры.

"В Алтайском крае днем 18 февраля ожидается ветер 9-14 метров в секунду, с усилением до 19 метров в секунду, местами в южных районах порывы до 24 метров в секунду, на большей части территории осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица", – говорится в прогнозе-консультации алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -2…+3 градуса.

В Барнауле осадки прогнозируются во второй половине дня. В светлое время суток в краевой столице будет 0…+2 градуса.