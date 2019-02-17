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Охранник Минсвязи убил прохожего, заподозрив в нем хулигана

, ИА "Амител"
Охранник сообщил, что погибший незнакомец сам напал на него
Почему погибший оказался возле здания министерства, неизвестно / Фото: inkazan.ru

Почему погибший оказался возле здания министерства, неизвестно / Фото: inkazan.ru

Охранник здания Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Москве попытался задержать мужчину, но в итоге убил его, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в ночь на 17 февраля возле здания министерства на Тверской улице в Москве произошла потасовка между сотрудником ЧОП и посторонним человеком. Во время драки охранник случайно убил оппонента.

По предварительным данным, охранник сообщил, что прохожий сам напал на него. Почему погибший оказался возле здания министерства на Тверской улице, неизвестно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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