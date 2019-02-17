Охранник Минсвязи убил прохожего, заподозрив в нем хулигана

Охранник здания Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Москве попытался задержать мужчину, но в итоге убил его, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в ночь на 17 февраля возле здания министерства на Тверской улице в Москве произошла потасовка между сотрудником ЧОП и посторонним человеком. Во время драки охранник случайно убил оппонента.
По предварительным данным, охранник сообщил, что прохожий сам напал на него. Почему погибший оказался возле здания министерства на Тверской улице, неизвестно.
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