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Кандидат в президенты Украины включил тезисы Гитлера в свою программу

, ИА "Амител"
Каплин, узнав о розыгрыше, оправдался тем, что его программа "возможно, совпадает"
Кандидату под видом его программы зачитали пункты из программы НСДАП / Фото: realist.online

Кандидату под видом его программы зачитали пункты из программы НСДАП / Фото: realist.online

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин в прямом эфире шоу Hate Night Live на украинском "5 канале" перепутал официальную программу Гитлера со своей собственной предвыборной, сообщает телеканал "360".

Об этом сообщил телеведущий Юрий Гудименко в своем Facebook. "Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов")", — написал он.

"Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", — отметил Гудименко.

"Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий", — добавил украинский журналист.

Каплин, узнав о розыгрыше, оправдался тем, что его программа "возможно, совпадает" с отдельными тезисами НСДАП.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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