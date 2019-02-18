Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам 2018 года составил 25 506 рублей, сообщает Алтайкрайстат.
По данным ведомства, с 2017 году этот показатель вырос на 12,1%. Напомним, что по итогам позапрошлого года средняя заработная плата в нашем регионе составила 22 732 рубля.
Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 49 776 рублей;
- деятельность финансовая и страховая – 44 446 рублей;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 40 680 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 39 637 рублей;
- производство металлургическое – 38 262 рубля;
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 37 782 рубля;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 37 120 рублей.
Комментарии
Опутать весь край железными дорогами т попрет край!
Это до вычета налога?
Три вопроса
1. Средней между какими границами мерили? Чем мерили и как мерили?
2. Про налог не забыли? Если вычесть его из этого мизера, сколько останется?
3. По законам Российской экономики, если где-то прибыло, значит где-то убыло. Так вот с чего убыло?
Не успели Законно выбрать,а уже прорыв за прорывом!