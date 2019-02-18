Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам 2018 года составил 25 506 рублей, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, с 2017 году этот показатель вырос на 12,1%. Напомним, что по итогам позапрошлого года средняя заработная плата в нашем регионе составила 22 732 рубля.

Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются: