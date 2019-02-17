Разработка микробеспилотника, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, началась в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Ростеха.

"Это современная умная система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. За счет применения уникальной технологии позиционирования и управления она позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы", — рассказал индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов.

Бесшумный малогабаритный дрон рассчитан на скрытое применение. Он позволит с безопасного расстояния следить за противником и объектами. Ожидается, что беспилотная система будет способна находить цели, барражировать в заданной зоне, совершать облет рубежа, вплоть до облета указанной точки.

Вес комплекта не будет превышать полутора килограммов вместе с видеосистемой. Новинка будет работать при любой погоде и в любых климатических условиях.