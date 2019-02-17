Супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова в своем Instagram рассказала о непростых отношениях в семье и намекнула на предстоящий развод.

Ранее шурин Башарова рассказал о нападении на Шевыркову. Актер сломал жене нос, поэтому пострадавшей пришлось целый день ездить по травмпунктам. А во время предыдущего конфликта актер сломал ей палец. Тогда она попросила брата никому не рассказывать о происшествии. Первый брак актера с Екатериной Архаровой закончился скандалом: осенью 2014 года женщина попала в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Позже она призналась, что артист избивал ее.

Шевыркова призналась, что решение далось ей тяжело и она шла к этому долгое время.

"Есть вещи о которых не хочется рассказывать… Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней", — написала Елизавета.

Она продолжала верить в человека, надеялась, что любовь все изменит и на ситуацию сможет повлиять их ребенок.

"Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека", — написала Шевыркова.

По ее словам, ей "стыдно в этом жить" и рассказывать кому-то, однако теперь "уже нет смысла скрывать". Супруга надеялась, что актер наберется смелости и сам прокомментирует происходящее в их семье, но этого так и не произошло.

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры", — написала Елизавета.

Она также отметила, что планирует сохранить хорошие отношения с актером ради общего сына.