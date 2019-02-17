Женщина насмерть сбила водителя такси на северо-западе Москвы. Ее задержали, сообщает телеканал "360" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла 16 февраля около 18:00. Таксист вышел на проезжую часть на Ленинградском шоссе, чтобы осмотреть свою сломавшуюся машину. Но в тот момент на него наехал BMW X6. Мужчина получил сильные травмы и скончался на месте.

Водитель, сбивший таксиста, не сбросил скорость и скрылся с места аварии. Менее чем через час полицейские обнаружили иномарку с характерными следами аварии.

По предварительным данным, водитель не заметил таксиста, сообщает Пятый канал. Названо имя водителя – им может быть 35-летняя Юлия Гаврилова, известная как певица Юлия Райнер. Женщина с таким именем участвовала в вокальном шоу талантов "Голос-4".

Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах подтвердил, что к аварии причастна женщина с таким именем. Тем не менее он затруднился назвать ее род деятельности.

Юлия Гаврилова – учредитель портала "Ваш досуг", на котором публикуется афиша мероприятий. Она выступила на шоу "Голос-4", а после проекта занялась сольной карьерой и сняла клип "Сильнее тебя".