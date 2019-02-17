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Погибшим в драке с охранником Минсвязи оказался чемпион по рукопашному бою

, ИА "Амител"
Смертельная драка с охранником здания Минсвязи произошла утром в воскресенье, 17 февраля
Предварительно, причиной смерти Павлова мог стать сердечный приступ / Фото: t.me/sledak_shepnul

Предварительно, причиной смерти Павлова мог стать сердечный приступ / Фото: t.me/sledak_shepnul

22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в драке с охранником у здания Министерства Связи и Массовых Коммуникаций в Москве, пишет "Московский комсомолец". 

Ранее сообщалось, что драка произошла в охраняемой зоне комплекса зданий Министерства Связи и Массовых Коммуникаций на Тверской, 7.

Как пишет издание, 51-летний сотрудник ЧОПа обратил внимание на молодого человека, который хотел пройти через шлагбаум. Как позже выяснилось, им оказался 22-летний уроженец города Ливны Орловской области Геннадий Павлов.

Охранник попросил нарушителя предъявить документы и объяснить цель своего нахождения в неположенном месте.

Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Через пару минут оба оказались на асфальте, и в этот момент охранник понял, что лежащий под ним человек не дышит. Охранник, как сообщается, доложил о случившемся руководству, а сам попытался оказать поверженному первую медицинскую помощь. Однако приехавшие на место врачи "скорой" констатировали смерть спортсмена.

Сейчас правоохранители разбираются, что делал молодой человек на охраняемой территории. По предварительной информации, он шел из ночного клуба и заблудился. Ответ на вопрос о возможной причине смерти даст вскрытие. Но врачи не исключают, что смерть носила некриминальный характер. Одна из возможных причин — смерть от сердечной недостаточности.

О погибшем известно, что он с детства занимался спортом, в частности, рукопашным боем. Срочную отслужил в элитной части ВДВ. Был неоднократным призером соревнований, а в 2016 году выиграл первенство России по универсальному бою.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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