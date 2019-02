Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную радиостанцию Spire FM.

Развевающийся триколор заметили рано утром в воскресенье, 17 февраля. По предположению правоохранительных органов, хулиган ночью забрался по строительным лесам, установленным на здании собора, и водрузил флаг на самую верхушку.

Russian flag hung from Salisbury cathedral this morning, but quickly removed before services pic.twitter.com/x22kFYblbh