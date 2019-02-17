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Российский флаг появился на соборе в Солсбери, где отравили Скрипалей

, ИА "Амител"
В правительстве Британии акцию назвали "глупой выходкой, высмеивающей серьезные события"
Хулиган ночью забрался по строительным лесам, установленным на соборе / Фото: twitter.com/james1mcc

Хулиган ночью забрался по строительным лесам, установленным на соборе / Фото: twitter.com/james1mcc

Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную радиостанцию Spire FM.

Развевающийся триколор заметили рано утром в воскресенье, 17 февраля. По предположению правоохранительных органов, хулиган ночью забрался по строительным лесам, установленным на здании собора, и водрузил флаг на самую верхушку.

"Мне кажется, я видел человека, который повесил это, когда проходил мимо собора примерно в 06:00, возвращаясь домой с работы", — заявил местный житель в Twitter.

В правительстве Британии акцию назвали "глупой выходкой, высмеивающей серьезные события". Об этом в своем Twitter заявил депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен.

Солсбери прославился на весь мир после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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