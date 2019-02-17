Зрители "Поле чудес" после съемок накинулись на еду на барабане, хватая продукты горстями и распихивая его по пакетам. Об этом в своем Facebook рассказал журналист радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин.

После окончания съемок гости стали собирать еду, подаренную ведущему Леониду Якубовичу.

Пользователи Сети возмутились происходящим. Они не поняли, зачем на всю страну показывать такое. "Зачем этот "широкий жест" показывать на всю страну?" — прокомментировали в интернете.