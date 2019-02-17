Теплосеть без изоляции отапливает зимний ленточный бор в Барнауле

Житель Барнаула обнаружил теплосеть без изоляции, которой, судя по всему, отапливают ленточный бор, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Отмечается, что член сообщества поделился видео, снятым на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. Здесь проходят трубы отопления, которые не имеют теплоизоляции.
В доказательство, что теплосеть отапливает всю окружающую среду, автор видео бросил сверху немного снега, который тут же начал таять.
Ранее о подобной ситуации сообщил другой подписчик паблика. Теплосеть без изоляции мужчина заметил в районе ул. Кутузова и добавил, что в таком случае удивляться глобальному потеплению барнаульцам не стоит. Тогда в СГК прокомментировали, что БТСК приступит к восстановлению изоляции трубопроводов в период ремонтной кампании 2019 года.
А пока этого не произошло, теплосеть отапливает в том числе и ленточный бор.
Комментарии
Монополисты не проводят работы по исключению огромных потерь тепла в сетях, проще и прибыльнее повысить тарифы для потребителей.