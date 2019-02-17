Теплосеть без изоляции отапливает зимний ленточный бор в Барнауле

Житель Барнаула обнаружил теплосеть без изоляции, которой, судя по всему, отапливают ленточный бор, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Отмечается, что член сообщества поделился видео, снятым на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. Здесь проходят трубы отопления, которые не имеют теплоизоляции.

В доказательство, что теплосеть отапливает всю окружающую среду, автор видео бросил сверху немного снега, который тут же начал таять.

Ранее о подобной ситуации сообщил другой подписчик паблика. Теплосеть без изоляции мужчина заметил в районе ул. Кутузова и добавил, что в таком случае удивляться глобальному потеплению барнаульцам не стоит. Тогда в СГК прокомментировали, что БТСК приступит к восстановлению изоляции трубопроводов в период ремонтной кампании 2019 года.

А пока этого не произошло, теплосеть отапливает в том числе и ленточный бор.