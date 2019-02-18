Депутата и полицейского задержали за браконьерство в Башкирии

В Башкирии депутата и полицейского задержали во время незаконной охоты, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В Благоварском районе республики несколько охотников застрелили трех косуль и четырех зайцев (по некоторым данным — только одну косулю). Местная полиция задержала нескольких человек на снегоходах, среди которых оказался депутат сельсовета и сотрудник полиции.

Злоумышленников поймали неподалеку от места преступления, свою добычу они в спешке выбросили.

В управлении МВД по Башкирии подтвердили, что уголовное дело о незаконной охоте было возбуждено.

Ранее сообщалось, что браконьеры жестоко убили переднеазиатского леопарда по кличке Килли, который вырос в специальном Центре восстановления в Сочи. Охотники застрелили животное и содрали с него шкуру. По предварительным данным, леопард угодил в капкан и его посчитали его уже мертвым. Браконьеры попытались освободить его лапу, но хищник попытался защитить себя, за что и был убит.