По мнению философов эпохи Возрождения именно человек является центром всего мироздания, а у каждого человека есть право на свою свободу и развитие. Благодаря этим идеям мир узнал таких великих людей, как Леонардо да Винчи, Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Николай Коперник, Дж. Бруно и другие. И именно этот принцип — "Человек в центре" — возрождает компания "Адалин-строй", которая возводит в Барнауле жилой комплекс "Большая Медведица". Приобретая квартиру в этом комплексе человек не просто получает жилье в центре города. Он сам становится центром, вокруг которого "крутится" мир. Рядом с жилищным комплексом — университеты, театры, фитнес-клубы. торговые центры, храмы и, конечно же, детские сады, школы, поликлиники и дороги. Подробнее — смотрите в нашей инфографике.

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ООО "Адалин-Строй"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 130a

Тел.: +7 (3852) 59-00-96

https://www.adalin-stroy.ru/



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