Госдума отправит на экспертизу учебник по истории Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что школьный учебник, содержащий спорные факты о лояльности большинства крымских татар к немецким оккупантам во времена Великой Отечественной войны, будет проверен, сообщает РИА "Новости".
"Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будут проведены ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка", – подчеркнул Бальбек.
Он считает недопустимым преподавать в школе по учебнику, навязывающему мнение о коллаборационизме по национальному признаку.
"К сожалению, по-прежнему остались так называемые историки, выдающие чьи-то рассказы или свое собственное мнение за исторические факты. Считаю, что необходимо выработать единый взгляд на нашу общую историю, основанный на объективной и подтвержденной информации. Нельзя допускать, чтобы ошибки некоторых людей и обиды прошлого выпячивались краеугольным камнем в исторической памяти крымчан, иначе сформируются разломы в восприятии прошлого", – отметил депутат.
С жалобой на учебник для 10-х классов к главе Крыма Сергею Аксенову обратился Совет крымских татар. В обращении говорится о необходимости изъять учебник из школ.
Комментарии
Понятно что вопрос о предательстве среди отдельных народов весьма спорен. Но и замалчивать это нельзя. А то из-за политкорректности потом получается что целые поколения знали о трагедии Хатыни, но что это устроили представители "братского народа" не знали. Или что два десятка французских лётчиков летали в Нормандии-Неман знали, а что десятки тысяч французов воевали на стороне Гитлера - не знали. Так и тут, за последние 30 лет расписали как депортировали народы, а вот за что - умалчивали. А это вещь опасная. Если бы в своё время вывели бандеровцев на корню, глядишь и страна была бы братской без "бывшая".
содержащий спорные факты
свидетельство немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна:
«...большинство татарского населения Крыма было настроено весьма дружественно по отношению к нам. Нам удалось даже сформировать из татар вооружённые роты самообороны, задача которых заключалась в охране своих селений от нападений скрывавшихся в горах Яйлы партизан. Причина того, что в Крыму с самого начала развернулось мощное партизанское движение, доставлявшее нам немало хлопот, заключалась в том, что среди населения Крыма, помимо татар и других мелких национальных групп, было всё же много русских» [8].
«Татары сразу же встали на нашу сторону. Они видели в нас своих освободителей от большевистского ига, тем более что мы уважали их религиозные обычаи. Ко мне прибыла татарская депутация, принёсшая фрукты и красивые ткани ручной работы для освободителя татар “Адольфа Эффенди”» [9].
8. Манштейн Э. Утерянные победы. Смоленск, 1999. С.267.
9. Там же. С.251.
но принимая во внимание
"Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!"
давно пора...
Моголов татарского игра не было, румыны, венгры, болгары, итальянцы и др не воевали на стороне фашистской Германии. А как быть с 20 тыс на стороне Гитлера при 183 тыс депортированных. Сколько из них было сочувствующих? Пусть разбираются, без политики, а по фактам. Иначе, это мы напали на Германию получится.
Мы же не скрывали про армию Власова! Какие есть уж, а кто вот хочет показаться мягким и пушистый ...
...давайте смоделируем ситуацию зимы с 1943 на 1944 годы, которая была в действительности, только нам о ней, кроме того, что была, мало что известно. Предположим, мы с вами - коллективный товарищ Сталин. Сидим за столом, попыхиваем трубкой, а напротив сидят товарищ Берия и товарищ Суслов, имевшие поручение разобраться в ситуации с къырымлы и, - с учетом уже имеющегося опыта с Северным Кавказом, внести предложения. В папочке у Лаврентия Павловича - готовый план. И в папочке у Михаила Андреевича - тоже, т.н. "альтернативный план Суслова", о котором в свое время много писали.
Начинает, как более молодой, Михаил Андреевич. Его предложение просто и ясно: разбираться с изменниками Родины и их семьями по всей строгости действующего законодательства. То есть, в индивидуальном порядке: карателей расстреливать и вешать, тем, кто предал, но не запятнал себя кровью, давать сроки от 15 и выше, членов семей, их в предательстве поддержавших и от предательства кормившихся, тоже отправлять в лагеря, на сроки меньшие, а несовершеннолетних, естественно, в детские дома, потому что иначе некуда.
Все правильно, все по закону и по ситуации. Однако Лаврентий Павлович не согласен. То есть, что запятнавших руки кровью следует карать нещадно, возражений нет, но таковых все-таки меньшинство, максимум, несколько сотен. А если наказывать по закону всех, кто того заслуживает, получится, что весь мужской молодняк лучшие годы отсидит на морозе, а девушки впустую истратят репродуктивный возраст. А в итоге, народ перестанет существовать вообще. Что все-таки жестоко и не по-большевистски, - и выходит, что надо искать иные варианты. Например, взять весь народ, не глядя, кто заслужил 25 лет, кто 20, а кто червонец, и под суд никого, кроме палачей, не отдавать, а всех выселить в иные места.
Да, - говорит товарищ Сталин, - да. Товарищ Суслов, пожалуй, перегибает, а товарищ Берия прав. Потеря родины - это амо по себе изрядное наказание. Но есть еще и такое соображение, что, судя по поведению къырымлы, оставлять их в столь сложном стратегически регионе едва ли будет дальновидно. И сверх того, можно ли не учесть, что коллаборанты сдавали и уничтожали не только партизан и евреев, но и гражданское славянское население из числа партизанских семей и вообще недовольных? Нет, не учитывать этого нельзя. Ибо бойцы РККА, вернувшись домой с фронтов, неизбежно начнут мстить, вполне по заслугам, и тогда опять-таки встанет вопрос о вполне возможной гибели всего народа. Спасибо, Лаврентий. А Вам, товарищ Суслов, пора взрослеть.
Вот так и решилось. Или примерно так. Весь народ - в ссылку навсегда. Но не разлучая семьи. На вольное, - хотя и в специальном (не тюремном и не лагерном!) режиме поселение. С правом взять с собой все движимое имущество и обязанностью принимающих властей помочь с трудоустройством. Без посягательств на денежные накопления. Даже без поражения в гражданских правах. И даже с сохранением партийных и комсомольских организаций, а что это означало в те годы, sapienti sat.
(c)
больше всего гитлеру служило русских - более 2 млн.человек.
А кто это скрывает? не русских по национальности.
больше всего гитлеру служило русских - более 2 млн.человек.
а ежели в процентном отношении...
Описано и подсчитано здесь.
http://statehistory.ru/3210/Million-pod-tryekhtsvetnym-flagom--ili-skolko-russkikh-voevalo-za-Gitlera/
По данным К. Александрова, военную службу на стороне Германии в 1941—1945 годах несли примерно 1,24 млн граждан СССР: 400 тыс. русских (в том числе 80 тыс. в казачьих формированиях), 250 тыс. украинцев, 180 тыс. представителей народов Средней Азии, 90 тыс. латышей, 70 тыс. эстонцев, 40 тыс. представителей народов Поволжья, 38,5 тыс. азербайджанцев, 37 тыс. литовцев, 28 тыс. представителей народов Северного Кавказа, 20 тыс. белорусов, 20 тыс. грузин, 20 тыс. крымских татар, 20 тыс. русских немцев и фольксдойче, 18 тыс. армян, 5 тыс. калмыков, 4,5 тыс. ингерманландцев (преимущественно в финской армии); нет точных данных о численности молдаван.
Согласно переписи 1939 года, русских в СССР всего было вплотную под 100 миллионов. Из них в пределах РСФСР жили не все, а в оккупации тоже, ясен пень, оказались не все, но, по-любому, - исходя их примерных оценок немцами количества населения потенциального Reichskommissariat Moskowien, а также с учетом того, что к концу 1941 года оккупирована была где-то треть этого так и не случившегося рейхскомиссариата, - никак не меньше 20 миллионов. Следовательно, на путь сотрудничества с оккупантами встало максимум 1,5% населения (3% мужчин) оккупированных земель "коренной России", - то есть, абсолютное меньшинство (c)
Обиделись на правду
Пророссийский Совет крымских татар недоволен российским учебником? Пусть потерпят как терпит и всё население России. Главное что Крым наш!
Войны Крымским ханством. Сколько славян они ограбили, сожгли городов и Москву, убили, пленили и продали туркам в рабство? Может нам это надо каждый день говорить? Никакого коммунизма тогда не было, если что )