В посольстве РФ в Лондоне появление российского флага на соборе в Солсбери назвали провокацией. При этом дипломаты не уверены, что информация об этом соответствует действительности, сообщает РИА "Новости".

Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG — ramdeodedra24 (@OdedaraRamde97) 17 февраля 2019 г.

Британская пресса распространила ранее новость о том, что некий неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в Солсбери. Предположительно, кто-то забрался ночью по строительным лесам, которые окружают здание.

"Мы видели эти публикации. Никакой официальной информации на этот счет у нас нет. Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", – заявил представитель посольства России.

В посольстве также напомнили, что почти за целый год с момента инцидента со Скрипалями в Солсбери британская сторона так и не смогла представить внятных доказательств причастности России к этому делу. Расследование ведется тайно, запросы российской стороны постоянно игнорируют.

"В этой связи мы полагаем, что появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", – подчеркнули в посольстве.