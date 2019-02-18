В посольстве РФ в Лондоне появление российского флага на соборе в Солсбери назвали провокацией. При этом дипломаты не уверены, что информация об этом соответствует действительности, сообщает РИА "Новости".
Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG— ramdeodedra24 (@OdedaraRamde97) 17 февраля 2019 г.
Британская пресса распространила ранее новость о том, что некий неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в Солсбери. Предположительно, кто-то забрался ночью по строительным лесам, которые окружают здание.
"Мы видели эти публикации. Никакой официальной информации на этот счет у нас нет. Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", – заявил представитель посольства России.
В посольстве также напомнили, что почти за целый год с момента инцидента со Скрипалями в Солсбери британская сторона так и не смогла представить внятных доказательств причастности России к этому делу. Расследование ведется тайно, запросы российской стороны постоянно игнорируют.
"В этой связи мы полагаем, что появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", – подчеркнули в посольстве.
Комментарии
Агент "КОТ" из дома Скрипалей работает!
Это наверняка сделал третий агент "Сергей Федоров", про которого недавно стало известно.
этот федоров с мишкиным и чепигой тоже кагбэ гейрой России? как они в одной кровати втроем умещаются
8.02.2019 09:38
- гость -
это секретная информация.
Если Тереза сказала,то так оно и есть.Вы же не назовёте Терезин язык коровьим боталом?А британские боббики уже целый год носом землю роют в поисках улик.
как они в одной кровати втроем умещаются
-тебе виднее и лучше знать.
-гость- 10:26
вам же С. Слепаков уже спел песню, вам мало?
"добротной провокацией"? Серьёзно?
Очередное днище пробили.