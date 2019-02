В посольстве РФ в Лондоне появление российского флага на соборе в Солсбери назвали провокацией. При этом дипломаты не уверены, что информация об этом соответствует действительности, сообщает РИА "Новости".

Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG